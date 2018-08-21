Арт-группа «Явь» завершила работу над самым длинным граффити в Петербурге
Арт-группа «Явь» закончила работать над граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Самый длинный стрит-арт в Петербурге находится в одном из жилых комплексов Невского района. Рисунок делали три недели, он занимает 220 квадратных метров.
Художники создали граффити при поддержке компании-застройщика, которая предоставила все необходимые материалы для творчества.
«Три сумасшедшие недели. Мы никогда так не сгорали (психологически, солнце не при чем), как при работе над Онегиным. Это было круто, и это очень важный опыт взаимодействия с институциями», - пишут художники.
В граффити в авангардном стиле отражены главные события романа Пушкина. Художники радовались, что рисунок не будет уничтожен (в отличие от других городских рисунков). «Это тот редкий случай, когда мы можем рисовать днем, не опасаясь полиции, и наша работа не будет закрашена коммунальщиками», — говорят авторы.
В последнее время в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
Ранее чиновники Петроградского района закрасили граффити с Виктором Цоем вместо того, чтобы отремонтировать изображение, а на Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым. 10 августа коммунальщики уничтожили рисунок с ленивцем-мемом «Свободный от забот».
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