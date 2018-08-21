Арт-группа «Явь» завершила работу над самым длинным граффити в Петербурге

Арт-группа «Явь» закончила работать над граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Самый длинный стрит-арт в Петербурге находится в одном из жилых комплексов Невского района. Рисунок делали три недели, он занимает 220 квадратных метров.

Художники создали граффити при поддержке компании-застройщика, которая предоставила все необходимые материалы для творчества.

«Три сумасшедшие недели. Мы никогда так не сгорали (психологически, солнце не при чем), как при работе над Онегиным. Это было круто, и это очень важный опыт взаимодействия с институциями», - пишут художники.