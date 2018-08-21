Фонтаны на Московской площади готовят к капитальному ремонту

Фонтаны на Московской площади будут капитально ремонтироваться. Об этом сообщили сотрудники «Водоканала Санкт-Петербурга». На объекте планируют установить новые светильники и заменить насосы, устаревшие за 10 лет работы комплекса. На прошлых выходных из чаш была слита вся вода.

Работы начнутся 1 сентября и завершатся к 9 маю 2020 года. Ремонт прервется только в летний период 2019 года, так как в это время года Петербург посещает больше всего туристов.

Ранее «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил, что вышло из строя светомузыкальное оборудования комплекса и пару недель фонтаны будут работать без аудио сопровождения и световых эффектов.