Информацию о подземельях Петербурга объединили в специальном фонде

В Петербурге создали фонд геологической информации, где будут накапливаться все сведения в отношении участков недр местного значения.

По письменной заявке информацию бесплатно могут получить: компании и предприниматели, которые выполняют геологоразведочные и научно-исследовательские работы, участники конкурсов и лицензированные пользователи недр, студенты, аспиранты и образовательные организации.

Положение о новом городской фонде вступил в силу 17 августа. Отмечается, что несмотря на доступность информации, передавать ее третьим лицам запрещено.

В комитете по природопользованию отмечают, что на многих участках земли в Петербурге подземные воды могут оказывать негативное влияние на фундаменты и подвалы зданий. Из-за этого сооружения преждевременно изнашиваются и разрушаются.