Информацию о подземельях Петербурга объединили в специальном фонде
В Петербурге создали фонд геологической информации, где будут накапливаться все сведения в отношении участков недр местного значения.
По письменной заявке информацию бесплатно могут получить: компании и предприниматели, которые выполняют геологоразведочные и научно-исследовательские работы, участники конкурсов и лицензированные пользователи недр, студенты, аспиранты и образовательные организации.
Положение о новом городской фонде вступил в силу 17 августа. Отмечается, что несмотря на доступность информации, передавать ее третьим лицам запрещено.
В комитете по природопользованию отмечают, что на многих участках земли в Петербурге подземные воды могут оказывать негативное влияние на фундаменты и подвалы зданий. Из-за этого сооружения преждевременно изнашиваются и разрушаются.
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