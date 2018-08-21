Петербургские дрифтеры стерли велосипедную разметку за 640 тысяч рублей

Во время съемки видеоролика петербургские дрифтеры стерли разметку для велосипедистов на набережной Фонтанки. Гонщики рассчитывают, что повреждения смоют осадки. По сообщениям очевидцев в соцсетях 20 августа, ранним утром от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста под выжженными покрышками водителей основательно стерлась велодорожка.

Видео заезда было опубликовано уже днем. Два автомобиля датской марки Zenvo лихачат на камеру вдоль Михайловского замка и сворачивают на участок набережной Фонтанки, оставшийся без разметки.

Машинами владеют петербуржцы Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев, который в коротком комментарии «Фонтанке» подвердил свое участие в заезде и объяснил его цель: «Съемки киноролика». Кабаргин известен как пилот команды Evil Empire («Империя зла») в дисциплине дрифтинг. Недавно он участвовал в соревнованиях в Сочи.

Длина участка велодорожки от Замковой до Пантелеймоновского моста составляет 257 метров. Квадратный метр разметки оценивается в 2,5 тыс рублей. Стоимость утраченной может составлять 640 тыс. По практике зимы, после которой дорожки стерло с лица земли, Смольный предпочитает восстанавливать ее силами подрядчика.