У «Невской ратуши» начали сносить гаражи ветеранов

В понедельник утром комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга начал снос гаражей у «Невской ратуши». Работа проходит в сопровождении сотрудников полиции, которые оцепили периметр строений. Владельцев просили самостоятельно покинуть территорию до 13 августа, однако они этого не сделали.

Как сообщает «Фонтанка» с ссылкой на заявление ККИ, гаражи принадлежат пайщикам потребительского гаражно-строительного кооператива «Коллективная автостоянка № 29 ЛенВо». «Строения размещены на участке без правоустанавливающих документов».

Владеют постройками семьи военнослужащих и наследники ветеранов Великой Отечественной войны, которым еще в 1960 году Смольнинский райсовет выделил эту землю для гаражей в бессрочное пользование. Реорганизация структур Минобороны не позволила им вовремя подтвердить права на участок, который оказался в руках города. Осенью 2017 года комитет имущественных отношений решил определить статус земли через суд. В декабре арбитраж постановил, что владельцы сооружений должны освободить участок и заплатить несколько миллионов рублей штрафа за «неосновательное обогащение».

По словам председателя правления ПГСК "КАС № 29 ЛенВО" Борис Нечкина, владельцы гаражей намерены бороться за имущество. Они обратились в Верховный суд для отмены решения нижестоящей инстанции.

Фото: «Kanoner.com»