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Во вторник движение в районе «Горьковской» ограничат из-за Курбан-байрама

21 августа в районе «Горьковской» ограничат движение из-за празднования  Курбан-байрама. Об этом петербуржцев предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. 

Начиная с полуночи и до 10:00 транспорт не сможет проехать по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы. Ограничения также коснутся Крестьянского и Конного переулков. 

В петербургском метрополитене также предупредили, что станция «Горьковская» может быть закрыта на вход и выход из-за увеличения пассажиропотока. Петербуржцев просят заранее продумать свой маршрут и пользоваться станциями метрополитена «Петроградская», «Площадь Ленина», «Чкаловская», «Спортивная».

Ранее мы писали, что с понедельника, 20 августа, в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Кроме того, до середины октября заблокирован участок на Малом проспекте Васильевского острова. 

Фото: CitySpb.ru


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