Во вторник движение в районе «Горьковской» ограничат из-за Курбан-байрама

21 августа в районе «Горьковской» ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама. Об этом петербуржцев предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Начиная с полуночи и до 10:00 транспорт не сможет проехать по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы. Ограничения также коснутся Крестьянского и Конного переулков.

В петербургском метрополитене также предупредили, что станция «Горьковская» может быть закрыта на вход и выход из-за увеличения пассажиропотока. Петербуржцев просят заранее продумать свой маршрут и пользоваться станциями метрополитена «Петроградская», «Площадь Ленина», «Чкаловская», «Спортивная».

Ранее мы писали, что с понедельника, 20 августа, в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Кроме того, до середины октября заблокирован участок на Малом проспекте Васильевского острова.

Фото: CitySpb.ru