Реку Новую оздоровят после загрязнения стоками из Пулкова

Власти Петербурга намерены очистить реку Новую в Красносельском районе. Об этом сообщает комитет по природопользованию. Ранее жители не раз сообщали о том, что в реке гибнут утки и их птенцы. 24 июля они нашли семь мертвых птиц около коллектора на углу улицы Козлова и улицы Солдата Корзуна. О загрязнении акватория сообщали еще осенью прошлого года. Тогда в Новую, которая протекает в жилом районе и подпитывает пруды парка «Александрино», сбросили химические отходы.

В комитете указывают, что состояние воды в реке неудовлетворительное, в ней зафиксировано развитие сине-зеленых водорослей. Кроме того, в реку попадали поверхностные стоки с территории аэропорта Пулково. Осенью текущего года организация заключит контракт, который будет предусматривать годовой цикл исследования реки и ее водосборной территории. Также будет организована периодическая уборка акватории от наплавного мусора – три раза в месяц с середины апреля до середины ноября и два раза в месяц в остальное время.

Ранее мы писали, что в Петербурге к приемной депутата принесли мертвых уток с призывом спасти реку Новую.