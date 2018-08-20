С понедельника в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

С понедельника в Петербурге вступает в силу ряд новых ограничений движения. Об этом горожан предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 20 по 26 августа транспорт не сможет проехать по 1-й Алексеевской улице, от дома № 3. Там проводятся работы по прокладке газопровода. До 9 сентября по той же причине движение будет ограничено по улице Бабушкина, от улицы Ткачей до улицы Ольги Берггольц.

До 7 сентября перекроют движение по Гранитной улице, от Заневского проспекта до Уткина переулка. Причина — ремонт дорожного покрытия. До 14 октября из-за работ по размещению фасадных лесов ограничат проезд по Кирочной улице, от проспекта Чернышевского до улицы Маяковского.

По Уральской улице от дома № 3 нельзя будет проехать до 2 сентября.

Ранее мы писали, что до середины октября ограничат движение по Малому проспекту Васильевского острова.