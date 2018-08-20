Петербургская филармония решила отблагодарить волшебника из метро

«Он маг вечерних поездов: появляется в вагоне и показывает не передать какое трогательное и красивое представление под музыку Яна Тьерсена из «Амели». Вы бы видели, как преображаются уставшие и угрюмые пассажиры поздних и дальних направлений», — написали они в официальной группе в «Вконтакте».