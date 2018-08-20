18+

Петербургская филармония решила отблагодарить волшебника из метро

Петербургская филармония имени Шостаковича разместила в соцсети объявление о розыске «волшебника-жонглера», выступающего в подземке. Работники учреждения решили отблагодарить артиста за бесплатные шоу в метро и подарить ему билеты на концерт классической музыки.

 

«Он маг вечерних поездов: появляется в вагоне и показывает не передать какое трогательное и красивое представление под музыку Яна Тьерсена из «Амели». Вы бы видели, как преображаются уставшие и угрюмые пассажиры поздних и дальних направлений», — написали они в официальной группе в «Вконтакте».

 

Фокусника быстро нашли пользователи сети по приметным взвинченным усам и черному цилиндру на голове. Разыскиваемым оказался Павел Горский. Теперь с ним свяжутся работники филармонии и передадут несколько билетов.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров