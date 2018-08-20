Петербургская филармония решила отблагодарить волшебника из метро
Петербургская филармония имени Шостаковича разместила в соцсети объявление о розыске «волшебника-жонглера», выступающего в подземке. Работники учреждения решили отблагодарить артиста за бесплатные шоу в метро и подарить ему билеты на концерт классической музыки.
«Он маг вечерних поездов: появляется в вагоне и показывает не передать какое трогательное и красивое представление под музыку Яна Тьерсена из «Амели». Вы бы видели, как преображаются уставшие и угрюмые пассажиры поздних и дальних направлений», — написали они в официальной группе в «Вконтакте».
Фокусника быстро нашли пользователи сети по приметным взвинченным усам и черному цилиндру на голове. Разыскиваемым оказался Павел Горский. Теперь с ним свяжутся работники филармонии и передадут несколько билетов.
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