Фото дня: девушка с виноградом и греческий воин на электрическом шкафу в Центральном районе

В Центральном районе Петербурга активисты разукрасили электрический шкаф. Они уверены, что рисунки девушки с виноградом и греческого воина спасут шкаф от расклеенной рекламы и придадут более привлекательный вид.

Новый арт-объект выполнен за счет активистов и находится на углу Греческого проспекта и 3-й Советской улицы. Граффити создал уличный художник Алексеем Бурстоном.

«Всю весну мы общались с нашими властями на предмет приведения в порядок уличных коллекторных шкафов. Учитывая проходящий сейчас год добровольца, большинство чиновников самых различных комитетов, а также служб поддержало нашу инициативу об очистке, оформлении, последующей защите шкафов», – рассказывают активисты.