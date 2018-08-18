Фото дня: девушка с виноградом и греческий воин на электрическом шкафу в Центральном районе
В Центральном районе Петербурга активисты разукрасили электрический шкаф. Они уверены, что рисунки девушки с виноградом и греческого воина спасут шкаф от расклеенной рекламы и придадут более привлекательный вид.
Новый арт-объект выполнен за счет активистов и находится на углу Греческого проспекта и 3-й Советской улицы. Граффити создал уличный художник Алексеем Бурстоном.
«Всю весну мы общались с нашими властями на предмет приведения в порядок уличных коллекторных шкафов. Учитывая проходящий сейчас год добровольца, большинство чиновников самых различных комитетов, а также служб поддержало нашу инициативу об очистке, оформлении, последующей защите шкафов», – рассказывают активисты.
Преобразование электрического шкафа в арт-объект обошлось в 6 тысяч рублей. Активисты покрыли новое граффити антивандальным лаком. «Зарубежный и российский опыт показывают, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления», – заметили активисты.
В середине сентября петербуржцы намерены разукрасить еще один шкаф.
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