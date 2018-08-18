В Петербурге пройдет водно-световое шоу «Балет парусов»

18 августа в Петербурге покажут водно-световое шоу «Балет парусов» в рамках Балтийской яхтенной недели. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

В шесть часов вечера стартует шоу кайтбордистов и виндсёрфингистов, в семь начнется парусная регата в классе яхт Platu25. Также петербуржцам покажут регату на капитанских гичках —12-метровых деревянных парусно-гребных лодках, которые построили юные яхтсмены.

В 22:00 в акватории Невы начнется «Балет парусов» который завершится фейерверком.

19 августа в 16 часов пройдут две регаты. Они завершатся церемонией награждения победителей спортивных соревнований.

Мероприятие приурочено к 300-летию первого в мире яхт-клуба «Невский флот». Его основал Петр I в 1718 году.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Фото: vk.com/balticsailingweek