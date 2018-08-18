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Бейсджамперы спрыгнули с самого высокого жилого дома в Петербурге

Бейсджамперы спрыгнули с жилого дома в Петербурге, который находится в Рыбацком. Молодые люди пролетели над трассой и благополучно приземлились на газон.

Очевидцы рассказали, что парашютистов было четверо, но на видео попали только двое.

 

 

ЖК «Князь Александр Невский» – самый высокий жилой дом в Петербурге. Его высота 118 метров. В 2016 году некоторые из парашютистов приземлились на проезжую часть, пишет «Фонтанка».

 


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