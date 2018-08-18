Петербуржец потребовал закрасить граффити с жирафом в Шушарах

На портале «Наш Петербург» зарегистрирована жалоба от петербуржца Юрия В., который требует, чтобы коммунальщики закрасили граффити с огромным жирафом из мультфильма. Рисунок украшает один из домов в Шушарах.

Рисунки сделаны застройщиком после сдачи дома. На соседних многоэтажках красуются зебра и пингвины.

«Теперь скорее всего его закрасят, но, может, есть выход? Может, подписи помогут? Мои дети очень радуются, когда видят персонажей мультиков на домах, да и Шушары наши веселее и краше с ними!» — пишут местные жители.