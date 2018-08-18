Петербуржец потребовал закрасить граффити с жирафом в Шушарах
На портале «Наш Петербург» зарегистрирована жалоба от петербуржца Юрия В., который требует, чтобы коммунальщики закрасили граффити с огромным жирафом из мультфильма. Рисунок украшает один из домов в Шушарах.
Рисунки сделаны застройщиком после сдачи дома. На соседних многоэтажках красуются зебра и пингвины.
«Теперь скорее всего его закрасят, но, может, есть выход? Может, подписи помогут? Мои дети очень радуются, когда видят персонажей мультиков на домах, да и Шушары наши веселее и краше с ними!» — пишут местные жители.
В последнее время в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
На Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым, а на трансформаторной будке недалеко от станции метро «Приморская» коммунальные службы удалили рисунок с ленивцем-мемом «Свободный от забот».
Закрасили и портрет музыканта Виктора Цоя, но художник Сергей Елгазин решил восстановить стрит-арт и создал «антиграффити», которое невозможно уничтожить.
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