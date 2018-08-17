Петербуржцев ожидают теплые выходные

Выходные в Петербурге ожидаются теплые. В субботу температура воздуха в Петербурге поднимется до 24 градусов, а ветер достигнет 11 метров в секунду, но к вечеру стихнет до 7. Утро воскресенья начнется с теплых 19 градусов и небольшого дождя, который будет идти до самой ночи с разной периодичностью. На небе будет облачно, с прояснениями. Скорость ветра дойдет до пика 15 метров в секунду. Информация взята из источника Gismeteo.

Напомним, что в этом году в городе практически был побит температурный рекорд - почти месяц температура не опускалась ниже 25 градусов тепла.