В Петербурге открыли памятник первым авиаторам России
В Приморском районе Петербурга открыли памятник первым российским летчикам и авиаторам Комендантского аэродрома. Объект установлен в сквере Генерала Селезнева, на Ольховой улице.
Архитектурная композиция представляет собой два самолета У-2, так называемых «кукурузников». Они стоят на пьедесталах и символизируют стремительное развитие авиации в России в начале 20 века.
Автором скульптуры является Валентин Федоренко. Открытие скульптуры приурочили к Дню воздушного флота России.
Ранее стало известно, что к 2020 году на пересечении Невского проспекта и Думской улицы появится памятник композитору Петру Чайковскому.
Фото: Рiter.tv
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