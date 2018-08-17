В Петербурге открыли памятник первым авиаторам России

В Приморском районе Петербурга открыли памятник первым российским летчикам и авиаторам Комендантского аэродрома. Объект установлен в сквере Генерала Селезнева, на Ольховой улице.

Архитектурная композиция представляет собой два самолета У-2, так называемых «кукурузников». Они стоят на пьедесталах и символизируют стремительное развитие авиации в России в начале 20 века.

Автором скульптуры является Валентин Федоренко. Открытие скульптуры приурочили к Дню воздушного флота России.

Ранее стало известно, что к 2020 году на пересечении Невского проспекта и Думской улицы появится памятник композитору Петру Чайковскому.

Фото: Рiter.tv