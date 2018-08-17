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В Петербурге открыли памятник первым авиаторам России

В Приморском районе Петербурга открыли памятник  первым российским летчикам и авиаторам Комендантского аэродрома. Объект установлен в сквере Генерала Селезнева, на Ольховой улице.

Архитектурная композиция представляет собой два самолета У-2, так называемых «кукурузников». Они стоят на пьедесталах и символизируют стремительное развитие авиации в России в начале 20 века.

Автором скульптуры является Валентин Федоренко. Открытие скульптуры приурочили к Дню воздушного флота России.

Ранее стало известно, что к 2020 году на пересечении Невского проспекта и Думской улицы появится памятник композитору Петру Чайковскому.

 

Фото: Рiter.tv


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