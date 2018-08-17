Старинный дом в Шувалове станет Памятником

Совет по сохранению культурного наследия признал деревянный «Дачный дом» конца 19 века на Софийской улице 5, важной архитектурной ценностью. Скоро он станет памятником регионального значения.

Историко-культурная экспертиза была выполнена по заказу КГИОП на средства городского бюджета.

Деревянный дом, в котором использованы мотивы национальной архитектуры, служит примером дачного строительства конца 19 века. Стены дома выполнены из лиственницы, а архитектурно-декоративное убранство представлено в виде фигурных и тесовых наличников. Облик здания сохранился до наших дней практически без изменений и представляет большой интерес для историков. На данный момент здание находится в частной собственности.

Отметим, что земли Шуваловского майората, в которых располагается дом, были любимым местом отдыха петербуржцев два века назад.

Фото: «gov.spb.ru»