В Петербурге пройдет арт-флешмоб, посвященный футболистам

17 августа на «Аллее парящих зонтиков» в Соляном переулке пройдет арт-флешмоб, посвященный российским футболистам. Участники будут рисовать портреты любимых спортсменов.

Флешмоб продлится 2,5 часа, все картины будут создаваться в стиле поп-арт. Организаторы советуют взять с собой салфетки и перчатки, так как работать придется с акриловыми красками.

Попробовать свои силы может любой желающий. Старт флешмоба в 18:00.