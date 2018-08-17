В Петербурге пройдет арт-флешмоб, посвященный футболистам
17 августа на «Аллее парящих зонтиков» в Соляном переулке пройдет арт-флешмоб, посвященный российским футболистам. Участники будут рисовать портреты любимых спортсменов.
Флешмоб продлится 2,5 часа, все картины будут создаваться в стиле поп-арт. Организаторы советуют взять с собой салфетки и перчатки, так как работать придется с акриловыми красками.
Попробовать свои силы может любой желающий. Старт флешмоба в 18:00.
Художественный флешмоб — «Знай наших!» – создай поп-арт портрет известных футболистов! 👨🎨 Самый яркий арт-флешмоб этого лета – «Знай наших!» пройдёт 17 августа на фестивале «Аллея парящих зонтиков». Стань участником художественного мастер-класса от Завода художественных красок «Невская палитра» и художественной студии Art & Metier – создай поп-арт портрет известных футболистов акриловыми красками в рамках фестиваля «Аллея парящих зонтиков». 17 августа (в пятницу) в 18.00 — 20.30 Во время арт-флешмоба вы напишите портреты одних из самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу всего за 2,5 часа, при любом уровне подготовки. Внимание! Интрига: имена футболистов будут разглашены только во время флешмоба. На самом ярком фестивале лета вы: - познакомитесь с одним из самых эпатажных и легендарных стилей — Поп-Арт; - узнаете ключевые принципы работы с живописью акрилом; - научитесь поэтапно вести работу над картиной; - получите опыт работы с особенностями цвета и тона; - узнаете «секреты мастерства» — приемы, делающие работу эффектной; - напишите свой авторский портрет в стиле поп-арт одного из самых известных футболистов; - станете участником самого красочного арт-флешмоба лета-2018. Все материалы предоставляются участникам бесплатно, но необходимо взять с собой сухие салфетки и перчатки, так как мы будем работать с акрилом! Спешите, количество мест ограничено! Мастер-класс 16+!!! Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация ( актуальная ссылка в официальной группе Аллее парящих зонтиков ВКонтакте: https://vk.com/umbrellaskyspb #umbrellaskyspb #аллеяпарящихзонтиков
«Аллея парящих зонтиков» открылась в Петербурге 4 августа и будет радовать горожан до 2 сентября.
Напомним, деньги на создание инсталляции начали собирать в июне на краудфандинговой платформе Planeta. На тот момент было неясно, появится ли аллея в этом году в центре города — у организаторов возникли проблемы с финансированием.
Смотрите также: Фоторепортаж: в Петербурге открылась «Аллея парящих зонтиков».
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