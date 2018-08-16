Москвич нашел в Петербурге фальшивую статую зодчего. 7 лет этого никто не замечал

В Петербурге произошел первый за всю историю случай, когда был поставлен памятник не той исторической личности. Семь лет в Александровском парке стоит статуя великого петербургского зодчего Тома де Томона с лицом шотландского химика Томаса Томсона, который никак не связан с историей города. Архитектор признал ошибку, но обвинил в недостоверности сайт «Википедия», с которого скачал фото. Статуя появилась по предложению «Газпрома», теперь компания решает, что с ней делать.

Подмену обнаружил московский историк архитектуры Кирилл Постернак. Об этом он рассказал в своем блоге. «Каким же макаром эта гравюра попала в статью о Тома де Томоне? Скорее всего, какой-то энтузиаст в поисках изображений архитектора начал вводить в Гугле "Thomas de Thomon" и, не разбирая, подхватил первую же подходящую картинку в выдаче», – объясняет историк.

Затем это изображение взял за основу автор скульптурной группы «Зодчие» Александр Таратынов. В интервью «Фонтанке» он признался, что действительно черпал информацию из интернета. «Рецензентов никаких не было. Информация для работы, конечно, была почерпнута из интернет-ресурсов. Но и как правильно заметили дотошные наши люди, которые увлекаются историей, была, видимо, допущена ошибка. К историкам мы не обращались. Мы были уверены, что Интернет нам правильную информацию дает. На всех туристических сайтах стоит эта злополучная фотография Томсона, под именем Тома де Томона» - пояснил он.

Александр Таратынов рассказал, что уже обратился в «Газпром», который спонсировал создание памятника. Что теперь будет с монументом пока неизвестно.