В Петербурге закрыли подпольное казино на Счастливой улице

На юго-западе Петербурга было обнаружено и закрыто подпольное казино. Оно располагалось в съемной квартире на Счастливой улице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Организатора подпольных игр признали виновным по статье УК «Незаконные организация и проведение азартных игр» и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

16 игровых автоматов из квартиры изъяли, скоро они будут уничтожены.