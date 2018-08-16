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В Петербурге закрыли подпольное казино на Счастливой улице

На юго-западе Петербурга было обнаружено и закрыто подпольное казино. Оно располагалось в съемной квартире на Счастливой улице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Организатора подпольных игр признали виновным по статье УК «Незаконные организация и проведение азартных игр» и назначили штраф  в размере 100 тысяч рублей. 

16 игровых автоматов из квартиры изъяли, скоро они будут уничтожены.


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