В Петербурге закрыли рыбное производство из-за токсоинфекции
Петербургское управление Роспотребнадзора приостановило деятельность рыбного производства, в котором выявили многочисленные нарушения.
Компания ООО «Производственная компания Пищевик» с апреля 2018 года работала, не подавая уведомления о своей деятельность в Роспотребнадзор. На производстве провели санитарно-эпидемиологическое расследование.
Оказалось, что после употребления рыбных консервов компании были выявлены случаи токсоинфекции. Как пишут в ведомстве, в фирме неправильно стерилизовали консервы, а также подменяли продукты. Например, вместо «Сайры», название которой значилось на упаковке, внутри была скумбрия .
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