Сломанный эскалатор на Приморской починили за 20 минут

В 11:21 перестал работать эскалатор на станции метро «Приморская». Остановка механизма произошла из-за технической неисправности. Чтобы покинуть станцию Приморская, пассажиром пришлось провести в вестибюле около 20 минут. Некоторые выходили на соседних станциях и добирались до нужного места на наземном транспорте.

С 11:38 «"Приморская" работает в обычном режиме», – сообщают в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ранее мы писали, что в петербургском метро откроют новую станцию на красной ветке, а к 2027 году в городе их будет уже 18. Также мы подсчитали, что больше 4 тысяч бесхозных вещей было найдено на станциях подземки, и узнали какую функцию выполняют щетки на эскалаторах.