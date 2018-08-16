Движение по Малому проспекту Васильевского острова ограничат до середины октября

С 17 августа в Петербурге начинает действовать ряд новых ограничений движение транспорта, сообщает пресс-служба ГАТИ. Они коснутся Василеостровского, Красногвардейского, Невского, Адмиралтейского районов и Колпина.

Движение по Малому проспекту Васильевского острова на участке от набережной Макарова до 12-13 линии перекроют до 15 октября. Будет ремонтироваться дорожное покрытие.

По ночам будут перекрывать перекресток Заневского проспекта и проспекта Шаумяна. Ограничения действуют с 21:00 до 06:00 с 17 по 20 августа, с 24 по 27 августа и 29 августа. Здесь начнутся работы по прокладке водопровода.

С 18 по 19 августа ограничат движение на Народной улице, от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков.

Также машины не смогут проехать по улице Лабутина в створе Лермонтовского проспекта. Участок закроют с полуночи до 20:00 18 и 25 августа. В Колпине 18 и 19 августа ограничат движение по Соборной улице.