с 16 августа

Фильм «Mamma Mia! 2» / Mamma Mia! Here We Go Again



Сиквел (и одновременно приквел) сверхуспешного комедийного мюзикла с песнями группы АBBA. К дрим-касту из Мэрил Стрип, Аманды Сайфред, Пирса Броснана, Стеллана Скарсгарда и Колина Ферта присоединились Лили Джеймс и Шер.