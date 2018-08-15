Уикенд в Петербурге с 16 по 19 августа
Сиквел мюзикла «Mamma Mia!», масштабный науч-поп опен-эйр Geek Picnic и бесплатный музыкальный фестиваль с участием Наади, «Сансары» и Sirotkin «Ленинградские мосты» – как весело и с пользой провести предпоследние выходные лета.
До 9 сентября
«Свиное рыло»
В галерее «Свиное рыло» до начала сентября проходит летняя экспозиция художника и блогера из объединения «Колдовские художники» Васи Ложкина.
с 16 августа
Сиквел (и одновременно приквел) сверхуспешного комедийного мюзикла с песнями группы АBBA. К дрим-касту из Мэрил Стрип, Аманды Сайфред, Пирса Броснана, Стеллана Скарсгарда и Колина Ферта присоединились Лили Джеймс и Шер.
с 16 августа
Хоррор про интернет-мем Слендермена (aka Тонкий человек, Тощий человек). В захолустном американском городке начинают исчезать подростки. Тинейджеры уверяют, что к этому причастен Слендермен, но взрослые считают его вымышленным персонажем и не верят.
с 16 августа
Заглавный герой анимационного фильма для семейного просмотра — собака и по совместительству новейшая разработка американских военных. Сбегая от создателей, он встречает подростка-мотоциклиста Майлза, с которым начинает дружить.
с 16 августа
Криминальный триллер с Дэниелем Рэдклиффом. Его герой работает наркокурьером, чтобы заработать на лечение тяжело больной жены. Спецслужбы предлагают ему сделку: сдать картель в обмен на дорогостоящую операцию, но что-то идет не так.
с 16 августа
Главное достоинство документальной картины о духе 1960-х даже не то, что в ее названии обыгрывается песня группы The Who, а идеальный рассказчик – актер Майкл Кейн.
16 августа
20:00
Roof Place
«Русская француженка» Женя Любич даст традиционный летний концерт на крыше Roof Place на Кожевенной линии, 30. По словам певицы, локация для нее особенно важна, поскольку с высоты город «кажется совсем мифическим и пленочным, как кадры, которые невозможно забыть».
17-19 августа
«Порт Севкабель»
В этом году фестиваль пройдет не только на мостах, но и в «Порту Севкабель», где выступят хедлайнеры. Лайн-ап более, чем впечатляющий: «Наадя», Sirotkin, «Сансара», VLNY, Vanyn, Pizza и ВИА «Пролетарское Танго». Вход свободный. Подробное расписание здесь.
17 августа
20:00
Крыша Hi-Hat
Loc-Dog одним из первых среди российских хип-хоперов начал читать под «прямую бочку» – в стиле электрорэп. В пятницу он даст большой сольный концерт на крыше Hi-Hat.
17-19 августа
«Порт Севкабель»
В «Порту Севкабель» с 17 по 19 августа пройдет бесплатный городской фестиваль «Архдача», на котором независимая студия для детей «Общество Юных Архитекторов» собирается построить действующий пятиметровый маяк со смотровой площадкой и прожекторами для ночной подсветки изнутри. Принять участие в строительстве смогут дети от 6 лет и их родители. Подробности здесь.
17 августа
20:00
Музей советских игровых автоматов
В Музее советских игровых автоматов пройдет концерт-лекция «Терменвокс в кино: От Кинг-Конга до Симпсонов». Ее прочтет один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, руководитель Russian Theremin School и правнук изобретателя инструмента Льва Термена – Петр Термен.
17-19 августа
Ботанический сад
В рамках фестиваля Summer Music Park два уик-энда подряд (17 – 19 августа и 24 – 26 августа) классику в Ботаническом саду будет исполнять «A Tempo Orchestra» под руководством дирижера Антона Гаккеля. В программе также выступления солиста-виолончелиста Дмитрия Ганенко и оперных вокалистов.
18 августа
13:00
Юсуповский сад
В субботу в Юсуповском саду пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика счастья». На сцене фестиваля выступят Ayo, Манижа, All in Orchestra, а также шведский лауреат премии «Грэмми» Albin Lee Meldau.
18-19 августа
Музей уличного искусства
В субботу и воскресенье Инженерный театр АХЕ совместно с польским Театром KANA покажет уличный спектакль «Gap filling» («Заполнение пробелов») на территории Музея уличного искусства. В таком составе спектакль будет сыгран в Петербурге впервые. Это лирические эпизоды взаимоотношений мужчины и женщины от детства до старости.
до 18 августа
До 18 августа в Петербурге проходит юбилейный (20-й!) фестиваль Open Look, который доказывает: важнейшим из искусств для нас стал танец. В программе – спектакль израильской компании Vertigo в шатре под открытым небом, выступление лауреата «Золотой маски» Нурбека Батулла и постановки хореографов Ксении Михеевой и Олега Степанова. Подробности – читайте в нашем гиде.
18-19 августа
12:00
ЦПКиО им.Кирова
Главный науч-поп фестиваль России приготовил обширную программу. Среди суперзвезд этого года – Лиза Рэндалл (первая женщина, получившая должность физика-теоретика в MIT и Гарварде), автор книги «Все лгут» Сет Стивенс-Давидовиц, изучающий воздействие джаза на бактерии Джо Дэвис, режиссер Максим Диденко, биолог Александр Панчин и многие другие. «Премьера» 2018-го — зона Adult Science для тех, кто старше 18 лет, в которой обсудят пол, секс и будущее. Подробнее обо всем здесь.
18 августа
14:00
Кожевенная, 30
В субботу на Кожевенной линии, 30, пройдет пятая часть летнего фестиваля «Пост фест 2018». Это 16-часовой манифест российской независимой музыки, среди участников которого «Психея», Паша Техник, «Кирпичи», «Пионерлагерь пыльная радуга», Ploho, «Курара» и многие другие. Подробности здесь.
18 августа
21:00
«Родина»
В киноцентре «Родина» покажут на большом экране картину Линн Рэмси с Тильдой Суинтон в главной роли «Что-то не так с Кевином». В нем она играет мать мальчика, убившего отца, сестру и одноклассников.
18 августа
23:00
Union Bar
На традиционной серии вечеринок Haute Dance в клубе Union выступит москвич — Kovyazin D (продюсер, резидент System 108 и один из самых востребованных диджеев и музыкантов столицы). После хедлайнера всю ночь на танцполе молодые и экспериментальные Кирилл Шаповалов (Kirill Shapovalov), Marina Bibik и Unfound.
18 августа
23:59
«Порт Севкабель»
В субботу ночью на территории «Порт Севкабель» пройдет вечеринка от объединения Tekstil Music. Хедлайнеры – израильтянин Guy Mantzur и голландец Terekke.
19 августа
1100
ледокол «Красин»
В воскресенье на ледоколе «Красин» пройдет модный показ и аттаркцион с участием крыс-канатоходцев. Чтобы пройти на мероприятие бесплатно, нужно, как несложно догадаться, надеть тельняшку.
19 августа
16:00
MOD
В честь дня рождения писателя Чарльза Буковски Леха Никонов из группы «Последние танки в Париже», а также рэпер Хан Замай (основатель «Психеи»), бэнд «Макулатура» (и многие другие) выступят в клубе MOD.
до 20 августа
Корпус Бенуа Русского музея
Эти выходные – последний шанс увидеть экспозицию-блокбастер. Петров-Водкин – художник по-настоящему универсальный, он одинаково понятен любителям и традиционной живописи, и радикального модернизма. На выставке показывают все его этапные работы (да, и «Купание красного коня»), а также эскизы к картинам, которые ранее не демонстрировались.
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