18 августа 21:00 «Родина»

Спецпоказ фильма «Что-то не так с Кевином»



В киноцентре «Родина» покажут на большом экране картину Линн Рэмси с Тильдой Суинтон в главной роли «Что-то не так с Кевином». В нем она играет мать мальчика, убившего отца, сестру и одноклассников.