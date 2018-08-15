1 сентября в 2018 году: когда пройдет школьная линейка в Петербурге?

1 сентября 2018 года выпадает на выходной день, субботу, в связи с чем у многих возникает вопрос, когда у школьников пройдет традиционная линейка и праздник «День знаний». Родители и сами ученики задавались вопросом, будет ли первый учебный день именно 1 сентября 2018 года, а уроки перенесут на понедельник, либо же и празднование и уроки перенесут на 3 сентября.

Редакция «Собака.ru» обратилась за комментариями в петербургский Комитет по образованию. Специалисты ведомства прокомментировали, что 1 сентября 2018 года пройдет лишь торжественная линейка и праздник «Дня знаний», своего рода посвящение первоклашек в ученики. Основная учеба и занятия же начнутся в понедельник, 3 сентября.

Добавим также, что в прошлом году часть школ Петроградского района Петербурга провели 1 сентября в зданиях, а не на улице. Так как мероприятие совпало с выпавшим на это же число мусульманским праздником Курбан-байрам.

Напомним, что раньше не все учебные заведения начинали учебный год первого числа. В Петровские времена многие гимназии начинали занятия в конце августа, в середине сентября или октября. Сельские школы вовсе открывались в декабре. До середины 30-х годов точного дня начала уроков не было даже в СССР. После начала Первой мировой войны поступила инициатива о создании ежегодного Международного юношеского дня, во время которого проводились антивоенные акции и уроки мира в школах. Датой проведения мероприятия, по предложению Коминтерна молодёжи, с 1932 года становится 1 сентября. А уже в 1935 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) определяют этот день единой датой начала учебного года во всех школах Советского Союза. «День знаний» также отмечают в Украине и в Белоруссии.