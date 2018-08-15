На Новой Голландии пройдет мировая премьера фильма Александра Сокурова

С 6 по 9 сентября на острове Новая Голландия пройдет Первый Санкт-Петербургский книжный фестиваль «Ревизия». На Главной сцене острова пройдет мировая премьера фильма Александра Сокурова «Go. Go. Go». Лента снята по пьесе Иосифа Бродского «Мрамор» и на основе драматического спектакля Сокурова, премьера которого прошла в Teatro Olimpico в Винченце. Представлять картину будет ее создатель.

Организаторы называют «Ревизию» ярмаркой интеллектуальной литературы с книгами независимых издательств. В фестивале примут участие книжные магазины, библиотеки и другие публичные и виртуальные площадки и проекты города.

Кроме ярмарки и кинопремьеры в программе будут: поэтические чтения, круглые столы, мастер-классы по книжному дизайну для детей и взрослых, встречи с писателями и даже литературно-гастрономический ужин.

Тема первого фестиваля — «Искусство сомневаться». «Программа фестиваля рассказывает об этом опыте нового, другого, непривычного в современной культуре и городских сообществах, социальной истории и истории повседневности», - пишут организаторы.

Полную программу «Ревизии» можно посмотреть здесь.