С начала года Петербуржцы больше 4 тысяч раз забывали вещи в метро

Больше 4 тысяч бесхозных вещей было найдено на станциях метро Петербурга с начала года. Также горожане пытались пронести через турникеты 124 тысячи предметов, запрещенных для перевозки. Часть из них пришлось проверять взрывотехникам.

В Telegram-канале подземки за 2018 год размещено около 350 записей о закрытии станций. В прошлом году сообщения о бесхозных вещах поступали в службу безопасности около 7 тысяч раз, вестибюли закрывали около 400 раз. По информации «Фонтанки», простой станций обходится подземке приблизительно в 15 миллионов рублей.

Помимо забытых вещей, в течение прошлого года у пассажиров было обнаружено немалое количество запрещенных для перевозки предметов. К августу 2018 года зафиксировано 124 тысячи таких случаев, за весь 2017 в рюкзаках и сумках горожан нашли 151 тысячу ножей, пистолетов и прочих опасных вещей.

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