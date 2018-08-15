Петербургский фонд выпустил сувениры с нерпой Крошиком

«Фонд друзей балтийской нерпы» представил новый проект – «Петербургские тюлени». Об этом сообщается в их официальном сообществе «ВКонтакте».

Задачей инициативы стало сделать тюленей одним из самых узнаваемых неформальных символов города. «Мы еще можем гордиться тем, что живем вместе – огромный мегаполис и красивые, умные звери», – говорится в посте. Авторы отметили, что со временем планируют сделать из проекта «творческое пространство, где люди разных специальностей и профессий смогут выражать свою любовь и деятельно помогать своим трудом сохранению Балтийского моря и Ладожского озера».

На данный момент развитие инициативы идет по двум направлениям: создание сувенирной продукции, обыгрывающей образы города и тюленей, а также конкурсы тематических агитационных материалов с призывами сохранения редкой балтийской нерпы и среды ее обитания. Подробности указаны на сайте фонда.

Основатели единственного в России центра спасения балтийской нерпы, номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская ранее рассказали нам в интервью, как им удалось выкормить 90 тюленей и как Крошик стал символом Петербурга.