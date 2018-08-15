Глава Эрмитажа выступил за ужесточение наказания за вандализм

Президент Союза музеев России и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил за ужесточение наказания за вандализм по отношению к памятникам культуры. Также он предложил усилить государственную охрану монументов. Поводом послужил недавний акт вандализма на Медном всаднике, о котором мы писали ранее.

По словам Пиотровского, «к памятникам стали относиться как к объектам развлечения». Особенно это проявляется в последние годы. Президент Союза музеев прокомментировал, что выходка вандалов забравшихся на Медный всадник цинична, так как это один из главных символов Петербурга, который находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти.





Ранее мы писали о том, что Медный всадник от рук вандалов не пострадал.