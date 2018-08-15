Петербургский «Буквоед» объединится с московским «Читай-городом»

Петербургская сеть «Буквоед» объединится с московской «Читай-город». Об этом «Фонтанке» 15 августа сообщили источники, близкие к компании, а также подтвердил владелец петербургской сети Денис Котов.

По его словам, пока слияние происходит на операционном уровне. По поручению акционеров, следует произвести объединение «по тем функциям и тем секторам, где централизация принесет экономический эффект». Например, в сфере закупок и управления торговыми акциями, пояснил предприниматель.

Слияние планировали начать еще в 2008 году. Тогда было сделано объявление об объединении «Буквоеда» и московской сети «Новый книжный» (позже переименована в «Читай-город») под эгидой издательства «Эксмо», но фактически ретейлеры развивались независимо, пояснил Денис Котов.

По словам источников «Фонтанки»: «Объединение происходит отнюдь не гладко».