В Петербурге ожидаются дожди в течение всего дня

В среду, 15 августа, петербуржцев предупреждают о дождях, которые будут идти на протяжении всего дня. О погоде рассказывают в управлении МЧС по городу.

Температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла, атмосферное давление меняться не будет. Ветер достигнет 10 метров в секунду.

В целом неприятных и опасных метеорологических явлений не прогнозируется, но погода может негативно сказаться на дорожном движении. Спасатели просят водителей быть внимательнее и соблюдать дистанцию.

Дожди и облачность в Петербурге пришли на смену сухим и жарким июльским дням. В этом году в городе практически был побит температурный рекорд - почти месяц температура не опускалась ниже 25 градусов тепла.

Читайте также: 35 уютных (и красивых!) толстовок для прохладной погоды.