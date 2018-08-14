Истинное предназначение щеток на эскалаторах раскрыто

Петербургский метрополитен в своем Telegram канале «Метро Повседневности» объяснил, что щетки нужны отнюдь не для чистки обуви и ступеней.

Как выяснилось, они служат для безопасного спуска пассажиров. Одна из самых распространенных травм на ступенях, это когда мокрая обувь пассажира касается неподвижной части балюстрады. Из-за возникающего трения нога может угодить в зазор между ступенью и «фартуком». Щетки смонтированы таким образом, что, как бы не встал человек, она создаст преграду, которая предотвратит травму.

Первые подобные системы безопасности начали устанавливать еще в 1970-х годах.

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