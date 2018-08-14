В сети появились фотографии Петербургского звездопада

Яркие вспышки света – это сгорающие частицы небесных тел, которые вылетают из созвездия Персея. Отсюда и название августовского зрелища – метеорный поток Персеиды. Явление продлится до 20 августа, но к этому времени станет менее интенсивным. Наблюдать за зрелищем можно из любой точки города, а для того чтобы просмотру не мешали огни Петербурга, астрономы рекомендуют смотреть на звездопад за чертой города, отъехав хотя бы на 50–70 километров от КАД.

Ранее мы писали о лунном затмении века. Спутник Земли прошел почти через центр земной тени и одновременно находился на максимальном удалении от нашей планеты. Кроме того, в этот же день произошел пик великого противостояния Марса – эти астрономические явления совпадают один раз в 25 000 лет.

Фото: сообщество «МХК» «Вконтакте».