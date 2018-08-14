ТЦ Stockmann не удалось продать из-за американских санкций

Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения петербургского ТРК комплекса «Невский центр» у финской компании Stockmann. Об этом 14 августа сообщили «Ведомости» со ссылкой партнеров компании. Как рассказывает источник, на решение воздержаться от сделки повлияли американские санкции против России. Также есть информация, что решение было принято еще месяц назад, до того, как о них стало известно.

Как сообщает «Фонтанка», о планах Stockmann продать «Невский центр» стало известно в конце 2016 года. До этого концерн продал АО «Стокманн», управляющее розницей в России, в начале 2016 года компании Reviva, которая является российским франчайзи британской сети универмагов Debenhams. Не исключено, что финская компания решила не избавляться от последнего актива в России из-за роста его выручки.