Петербург занял 70-е место в списке самых комфортных для жизни городов

Британский журнал The Economist поставил Петербург на 70-е место в списке самых комфортных для проживания городов мира за 2018 год. Москва заняла 68-ю строчку рейтинга.

Петербург находится в списке между городами ОАЭ Дубаем и Абу-Даби. Ниже оказались Афины, Пекин, Тель-Авив и Шанхай.

Первое место отдали австрийской Вене. Также в десятку лидеров вошли Осака, Калгари, Сидней, Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген и Аделаида. Последние места в рейтинге заняли нигерийский Лагос, столица Бангладеша Дакка и сирийский Дамаск.

Всего в списке 140 городов. Специалисты учитывали такие факторы, как здравоохранение, экологию, культуру, образование и инфраструктуру.

Ранее Петербург вошел в пятерку городов с самым грязным воздухом. Мы попросили журналистку, преподавательницу СПбГУ и участницу переговорного процесса ООН в области изменения климата Ангелину Давыдову объяснить нам, как это влияет на людей и что с этим делать обычному горожанину.

А вот питьевая вода в Петербурге признана одной из самых чистых в России.