На месте закрашенного портрета Цоя появилось «антиграффити»
Петербургский художник Сергей Елгазин решил вернуть обратно портрет музыканта Виктора Цоя, который был закрашен коммунальными службами Петроградского района после жалобы. Для создания нового стрит-арта он использовал не краску, а наждачку.
«Мы не стали бороться с ветрянными мельницами, а сделали „антиграффити“. Новый портрет нарисован наждачной бумагой по той самой серой краске, которой коммунальщики закрасили композицию.
Сняли шкуркой слой краски в определенных местах, так что проявился образ Цоя. Работа не сразу бросается в глаза. Надеемся, это спасет ее от любителей пожаловаться на портал „Наш Петербург“. Кроме того, ни грамма краски, т.е. получается, это не граффити, а антиграффити — что те, кто закрашивали — сами и помогли нарисовать новый портрет — профит! Искусство стирать!», — написал Елагзин в своей группе.
Акцию художник приурочил к годовщине смерти музыканта 15 августа.
В последнее время в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
На Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым, а на трансформаторной будке недалеко от станции метро «Приморская» коммунальные службы удалили рисунок с ленивцем-мемом «Свободный от забот».
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