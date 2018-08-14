На месте закрашенного портрета Цоя появилось «антиграффити»

Петербургский художник Сергей Елгазин решил вернуть обратно портрет музыканта Виктора Цоя, который был закрашен коммунальными службами Петроградского района после жалобы. Для создания нового стрит-арта он использовал не краску, а наждачку.

«Мы не стали бороться с ветрянными мельницами, а сделали „антиграффити“. Новый портрет нарисован наждачной бумагой по той самой серой краске, которой коммунальщики закрасили композицию.

Сняли шкуркой слой краски в определенных местах, так что проявился образ Цоя. Работа не сразу бросается в глаза. Надеемся, это спасет ее от любителей пожаловаться на портал „Наш Петербург“. Кроме того, ни грамма краски, т.е. получается, это не граффити, а антиграффити — что те, кто закрашивали — сами и помогли нарисовать новый портрет — профит! Искусство стирать!», — написал Елагзин в своей группе.

Акцию художник приурочил к годовщине смерти музыканта 15 августа.