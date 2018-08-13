Медный всадник от рук вандалов не пострадал

Попытка развести огонь на Медном всаднике не принесла ущерба одному из символов Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в городском комитете по культуре, утром 13 августа памятник с вышки осмотрели специалисты.

«Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков, механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения», – отметили чиновники. Впрочем, еще некоторое время за монументом понаблюдают.

Напомним, вандалы забрались на Медный всадник еще в ночь на 5 августа (однако кадры попали в Сеть 12-го числа). Юноши и девушки взяли с собой мангал и пакет с углем. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что в тот же вечер с памятника сняли двоих мангальщиков в возрасте 20 и 32 лет. Им вручили протоколы о мелком хулиганстве.

«По материалам Фонтанка.ру».

Ранее мы сообщали, что музей городской скульптуры опубликовал фотографии вандалов.