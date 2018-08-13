Тайна рукописи Жан-Жака Руссо: как под Петербургом нашли письмо философа графу Орлову (ну, почти)
На днях в Гатчине обнаружили якобы настоящие письма Жан-Жака Руссо графу Орлову. Ранее считалось, что приглашение фаворита Екатерины II французский мыслитель не принял, но теперь этот факт подвергли сомнению. Однако специалисты, изучив находку, нашли много изъянов в этой легенде. Мы разобрались в истории.
Как обнаружили рукопись
О найденном письме впервые написал на своей странице в Facebook юрист из Гатчины Алексей Беляев. В свободное от работы время он ведет небольшой сайт, посвященный родному городу. В поисках старых фотографий пригорода Петербурга он общался с человеком, который через несколько месяцев и предложил ему за 500 евро купить необычный документ. Чтобы понять, представляет ли он ценность, Алексей обратился к подписчикам. Пока шли обсуждения, рукопись продали неизвестному коллекционеру.
Что написано в документе?
Вскоре Алексей опубликовал перевод с французского языка. Оказалось, что написано письмо от имени Жан-Жака Руссо, который приехал в Гатчину в XVIII веке инкогнито и общался с Орловым и Екатериной II. Императрица предстала перед ним в гвардейском мундире. В тексте автор описывает свои впечатления от путешествия и новых знакомств.
Действительно ли Орлов переписывался с Руссо?
Да, в 1767 году граф пригласил французского философа в Россию, а тот ответил отказом в связи с ухудшающимся состоянием здоровья. Эти письма были опубликованы через 20 лет — еще в 1787 году.
Что думают специалисты?
Специалисты подвергли подлинность документа сомнению, так как используемая грамматика не свойственна французскому языку XVIII века, а в самом тексте множество грамматических ошибок. К обсуждению присоединилась известная переводчица и литературовед Вера Мильчина: «Все крайне фальшиво, явление Екатерины списано с должными поправками из "Капитанской дочки", и сам Руссо (реальный) относился к России гораздо более жестко, чем "образ автора" в этом тексте». Также она обратила внимание на то, что в письме использована русская присказка «Я не я, и лошадь не моя», аналога которой во французском языке нет.
Специалист по французской литературе XVIII века, профессор филологического факультета МГУ Наталья Пахсарьян без сомнений заявила, что это не более чем мистификация: «Рукопись очень гладенькая, не слишком похожа на другие рукописи Руссо. И самый рассказ подозрительно гладкий, последовательный, в меру чувствительный, что, на мой взгляд, не соответствует его манере».
Что же это такое?
В итоге был вынесен вердикт: рукопись создана мошенником, который сначала сочинил ее на русском, а потом перевел на французский, намного позже описываемого периода. Автор был знаком с историческими фактами, продумал легенду, изучил почерк Жан-Жака Руссо и попытался его скопировать, но, вероятно, плохо владел французским, что его и подвело. Где сейчас находится документ, неизвестно, никто из участников обсуждения не видел его оригинал — только разошедшиеся по интернету фото. На запрос «Собака.ru» продавец не ответил, а покупатель, как уверяет Алексей Беляев, разозлился из-за поднятого в СМИ шума и проигнорировал все дальнейшие расспросы.
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