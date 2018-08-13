Тайна рукописи Жан-Жака Руссо: как под Петербургом нашли письмо философа графу Орлову (ну, почти)

Что написано в документе?

Вскоре Алексей опубликовал перевод с французского языка. Оказалось, что написано письмо от имени Жан-Жака Руссо, который приехал в Гатчину в XVIII веке инкогнито и общался с Орловым и Екатериной II. Императрица предстала перед ним в гвардейском мундире. В тексте автор описывает свои впечатления от путешествия и новых знакомств.

Действительно ли Орлов переписывался с Руссо?

Да, в 1767 году граф пригласил французского философа в Россию, а тот ответил отказом в связи с ухудшающимся состоянием здоровья. Эти письма были опубликованы через 20 лет — еще в 1787 году.

Что думают специалисты?

Специалисты подвергли подлинность документа сомнению, так как используемая грамматика не свойственна французскому языку XVIII века, а в самом тексте множество грамматических ошибок. К обсуждению присоединилась известная переводчица и литературовед Вера Мильчина: «Все крайне фальшиво, явление Екатерины списано с должными поправками из "Капитанской дочки", и сам Руссо (реальный) относился к России гораздо более жестко, чем "образ автора" в этом тексте». Также она обратила внимание на то, что в письме использована русская присказка «Я не я, и лошадь не моя», аналога которой во французском языке нет.

Специалист по французской литературе XVIII века, профессор филологического факультета МГУ Наталья Пахсарьян без сомнений заявила, что это не более чем мистификация: «Рукопись очень гладенькая, не слишком похожа на другие рукописи Руссо. И самый рассказ подозрительно гладкий, последовательный, в меру чувствительный, что, на мой взгляд, не соответствует его манере».