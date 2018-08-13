Вертолет пролетел под мостом ЗСД снимая вечеринку на воде
В минувшую пятницу по сообщению «Фонтанки», у моста, по которому частично проходит Западный скоростной диаметр, была устроена вечеринка на плоту. Вокруг импровизированного танцпола обосновались владельцы гироскутеров и яхт. Позже сотрудники ГИМС МЧС и транспортной полиции прибыли к месту веселья, чтобы проверить документы на средства водного передвижения.
Вечеринку снимали с вертолета, который низко кружил над местом действия. В камеры очевидцев попали кадры его низкого пилотирования над водой, а также экстремальный пролет под мостом. Петербургский бизнесмен Денис Данов, который в числе участников мероприятия оказался случайно, высказал предположение, что машина вполне могла управляться дистанционно, без пилота в кабине. Он активно выкладывал фото и видео материалы в свой Instagram.
В управлении МВД сообщили, что проверку не проводят, так как какого-либо нарушения не усматривают. Но в инспекции по безопасности полетов воздушного транспорта Росавиации пояснили, что пролет вертолета квалифицирован как авиационный инцидент. По данным «Фонтанки», собственник воздушного транспорта уже установлен. Связаться с ним расследователи не могут, так как у него отключен телефон.
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