Вертолет пролетел под мостом ЗСД снимая вечеринку на воде

В управлении МВД сообщили, что проверку не проводят, так как какого-либо нарушения не усматривают. Но в инспекции по безопасности полетов воздушного транспорта Росавиации пояснили, что пролет вертолета квалифицирован как авиационный инцидент. По данным «Фонтанки», собственник воздушного транспорта уже установлен. Связаться с ним расследователи не могут, так как у него отключен телефон.