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Фоторепортаж: как прошел заплыв SUP-серферов в Петербурге

 

12 августа в Петербурге прошел ежегодный международный фестиваль SUP-серфинга, который организует интернет-газета «Фонтанка». Это самое большое подобное мероприятие в Восточной Европе и единственное в своем роде в России.

С 8:00 до 13:00 участники плыли по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Мы собрали фотографии зрителей и участников фестиваля, которые они публиковали в соцсетях.

 

Публикация от @ms_afera

 

У SUP-серфинга (от англ. Stand Up Paddle, что в переводе значит «cтоя с веслом» — Прим. ред.) — одного из самых быстро развивающихся видов спорта — с каждым годом появляется все больше поклонников. Им занимаются как профессиональные спортсмены, так и просто любители. 

Перед SUP-фестивалем в Петербурге состоялся массовый заплыв по Неве, а после стартует Речной карнавал, который ограничит движение транспорта в центре города.

 

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