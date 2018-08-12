Фоторепортаж: как прошел заплыв SUP-серферов в Петербурге

12 августа в Петербурге прошел ежегодный международный фестиваль SUP-серфинга, который организует интернет-газета «Фонтанка». Это самое большое подобное мероприятие в Восточной Европе и единственное в своем роде в России.

С 8:00 до 13:00 участники плыли по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Мы собрали фотографии зрителей и участников фестиваля, которые они публиковали в соцсетях.