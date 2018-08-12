«Было тесно, но очень круто»: в Петербурге прошел массовый заплыв по Неве
12 августа в Петербурге прошел массовый заплыв по Неве X-Waters Saint Petersburg Swim 2018. Около 600 спортсменов проплыли от 2 до 4 километров вокруг Петропавловской крепости. Им не помешала непогода, водоросли-гиганты и «сомнительные запахи от плавсредств в воде».
Мы собрали фотографии и видео, которые зрители и участники заплыва выкладывали в соцсети.
Пока вы спали, мы с 7 утра «Крепость» брали🏊🏻♀️🤰🏼🐣😎 Взяли! 2300 done🐳💙 Утя довольна! Третья плавательная медаль Минигнома🏅🐳 Боже, я так ее хотела!!!😍 С тех пор, как увидела фотку апгрейда)) Да-да, #бегаюиплаваюзамедальки 😂 (в карусели она ещё прекраснее). Счёт медалей Минигнома, меж тем, сравнялся: бег:плавание = 3:3💪🏻 Думаю, можно и небольшой перерыв взять)) Несмотря на классическую питерскую погоду, водоросли-гиганты и сомнительные запахи от плавсредств в воде, прекрасно поплавали! Гидрик уже, конечно, поджимал живот (и почему-то руки), но функцию свою в воде +17 градусов выполнил. Когда я уже подумала, что пора бы уже пора, тут и финишная арка радостно обозначилась💃🏼 В общем, #впитереплыть! Спасибо, @x_waters ! Вы лучшие!😘 Пысы: Следом за нашим заплывом, кстати, был парад SUPеров на досках. Вот, думаю, надо было остаться и присоединиться к ним😂 Прям очень давно хочу так покататься по рекам и каналам)) #xwaters #saintpetersburgswim #плытькакрыба #iloveswimming #iloveswimmingspb #беременныйайронмен #pregnantironman #29недель #минигном #почемунетеслида #остановименяеслисможешь
Также 12 августа в Петербурге пройдет ежегодный международный фестиваль SUP-серфинга, который проводит интернет-газета «Фонтанка». Это самое большое подобное мероприятие в Восточной Европе и единственное в своем роде в России.
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