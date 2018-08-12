12 августа в Петербурге прошел массовый заплыв по Неве X-Waters Saint Petersburg Swim 2018. Около 600 спортсменов проплыли от 2 до 4 километров вокруг Петропавловской крепости. Им не помешала непогода, водоросли-гиганты и «сомнительные запахи от плавсредств в воде».

Мы собрали фотографии и видео, которые зрители и участники заплыва выкладывали в соцсети.