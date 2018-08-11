В Петербурге ограничат движение по Английской набережной и Лиговскому проспекту

Пресс-служба ГАТИ сообщает, что с 13 августа в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта.

До 15 октября нельзя будет проехать по Лиговскому проспекту от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы. Там будут вести ремонт покрытия тротуаров.

С 13 по 17 августа, а также с 20 августа по 24 сентября движение ограничат по Английской набережной, от Сенатской площади до Ново-Адмиралтейского канала. С 18 по 20 августа от Сенатской площади до площади Труда также нельзя будет проехать.

С 25 по 27 августа закроется движение по Английской набережной, от площади труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

На месяц, с 13 августа по 13 сентября ограничения коснуться участка на Конюшенной площади от набережной канала Грибоедова до Конюшенного переулка. Там будут проводить работы по размещению временного ограждения.

Ранее мы писали, что движение в центре Петербурга будет ограничено из-за Речного карнавала.