Метро Петербурга предлагают сделать бесплатным во время «восстания машин»

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев предложил сделать проезд в городском метро бесплатным в экстренных ситуациях. На такую мысль его навело «восстание машин» 9 августа, когда кассы почти всех станций не работали, а компьютеры зависли, пишет «Петербургский дневник».



Техника отказала в час пик, когда многие люди возвращались с работы. Депутат считает, что в такой ситуации могла возникнуть давка, и петербуржцы и гости города могли получить травмы.



Цивилев предлагает сделать проезд в метро бесплатным в таких ситуациях. С этой инициативой он обратился к начальнику петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину, а также в комитет по транспорту. Альтернативный вариант решения проблемы – создание автономной системы покупки билетов.