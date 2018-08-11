Фоторепортаж: как прошла «Ночь света» в Гатчине
В ночь на 11 августа в Гатчине прошел фестиваль «Ночь света», на котором художники из России, Беларуси, Германии, Италии и Финляндии показали более 30 авторских световых арт-объектов. Также зрители увидели интерактивные инсталляции, конкурс видеомэппинга, светомузыкальные представления и мультимедийное светопиротехническое шоу в акватории Белого озера.
В этом году фестиваль разделили на две ночи, впервые за историю проекта. Вторая часть «Ночи света» начнется вечером 11 августа. Подробную информацию можно посмотреть здесь.
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