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Фоторепортаж: как прошла «Ночь света» в Гатчине


В ночь на 11 августа в Гатчине прошел фестиваль «Ночь света», на котором художники из России, Беларуси, Германии, Италии и Финляндии показали более 30 авторских световых арт-объектов. Также зрители увидели  интерактивные инсталляции, конкурс видеомэппинга, светомузыкальные представления и мультимедийное светопиротехническое шоу в акватории Белого озера. 




Публикация от Olga (@dolka2)


В этом году фестиваль разделили на две ночи, впервые за историю проекта. Вторая часть «Ночи света» начнется вечером 11 августа. Подробную информацию можно посмотреть здесь. 



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