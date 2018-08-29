На момент съемок «Садового кольца» вам было всего 23 года. Как получилось убедить продюсера проекта Валерия Тодоровского доверить его именно вам?

Я услышал, что у Валерия Петровича лежит отличный сценарий автора «Краткого курса счастливой жизни» Анны Козловой, на который претендуют многие режиссеры. А в сериале Тодоровского «Оттепель» есть момент, когда пьяный Егор Мячин приходит на худсовет и получает картину. Я решил, чем я хуже? И попросил уделить мне пять минут — мы не были знакомы. Мне тогда было море по колено — примерно за полгода я прошел через тяжелый развод и поставил совершенно чудовищный спектакль в Театре Стаса Намина. Когда Тодоровский узнал, что я хочу снять «Садовое кольцо», то удивился моей наглости, но дал сделать пробы, предупредив, что будет вести переговоры и с другими. А примерно через полгода он утвердил меня и моего приятеля Сергея Медведева. Но ему предстояла еще одна миссия: убедить Первый канал довериться 23-летнему режиссеру и 21‑летнему оператору.