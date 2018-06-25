Петербург получит новый туристический логотип вместо работы Студии Артемия Лебедева

В Смольном не исключают возможность создания нового туристического логотипа для Петербурга взамен работы Студии Артемия Лебедева. Об этом «Деловому Петербургу» сообщил новый председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

«Бренд — это та история, которая должна постоянно меняться. Каждое время соответствует своему брендингу», — сказал Панкевич. Он напомнил, что в прошлом в кампании по продвижению Петербурга использовались медведи, а сейчас — пиктограммы. «Завтра появится что-то еще. Оно будет соответствовать духу времени. Мы на месте стоять не будем. Будем разрабатывать, креативить, это наша основная задача», — отметил Панкевич. Он добавил, что полностью от туристического логотипа, разработанного Студией Артемия Лебедева, город не откажется.

Логотип будет использоваться городским туристическим бюро и конгрессно-выставочным бюро. «Для нас не имеет, по сути, значения, кто разработал логотип, кто автор. Туристы стали обращать на наши павильоны внимание», — заметил Панкевич.

Напомним, 4 июня Смольный по требованию петербургского УФАС расторг со Студией Артемия Лебедева контракт на создание туристического логотипа Петербурга. Студия взялась сделать логотип всего за 1 рубль, тогда как гендиректор компании «Григорьев Борис и партнеры» оценивал работу в промежутке от 2 млн до 20 млн рублей. В ФАС сочли, что закупка производилась без открытого конкурса, что создало дискриминационные условия для других участников рынка.

По материалам «ДП»