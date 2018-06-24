Эрарта Сцена 30 июня проведет свой последний концерт в виде масштабного фестиваля, в котором примут участие постоянные резиденты и друзья культурной площадки.

Кроме того, Эрарта Сцена сделает презент для публики: попасть на заключительный фестиваль может любой обладатель Абонемента в музей Эрарта или посетитель, купивший в день концерта билет в музей.

Также у любой музыкальной группы, сольного исполнителя или диджея 29 июня появится возможность выступить на крупнейшей в городе площадке. Необходимо выслать свои видео, аудио и рассказ о себе в обсуждение встречи до 20 июня включительно. Будут выбраны 5-6 участников, которые выступят на концерте. Билеты можно приобрести тут.

Напомним, что Эрарта с 1 июля закрывает свой проект «Эрарта Сцена». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея современного искусства.

«Так бывает, что что-то хорошее заканчивается. Это означает только одно — обязательно начнется что-то новое. А вам, надеюсь, будет что вспомнить», — отметил программный директор Эрарта Сцены Денис Рубин.