Ко дню рождения Державина Музей Пушкина собирает удивительные истории, связанные с поэтом и его усадьбой

Проект «Державин. Моя история» запустил к 275-летию поэта и государственного деятеля Всероссийский музей А. С. Пушкина.

В музее с 20 июня и до конца 2018 года будут собирать истории, связанные Державиным, а также его усадьбой на набережной реки Фонтанки, 118.

«Мы надеемся, что проект поможет найти потомков людей, через поколения связанных с Державиным, а также тех, кто проживал в усадьбе, когда она была обычным жилым домом» — сообщает Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Кроме того, на их основе этих историй, которые будут опубликованы на сайтах проекта и музея, планируется создать аудиогид со специальной экскурсией.