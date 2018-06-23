На Московском вокзале открылся VIP-зал

На Московском вокзале Петербурга начал работу новый VIP-зал ожидания, рассчитанный на 60 человек. Как сообщили в РЖД, ожидать отправления в нем смогут пассажиры первого и бизнес-классов поездов «Сапсан», а также бизнес и класса «Люкс» поездов «Мегаполис», «Красная стрела» и «Экспресс».

Зона отдыха разделена на несколько частей: основной зал площадью 240 м2, кафе и два VIP-зала. Уточняется, что дизайн выполнен в стиле лофт.

Подобные залы ожидания появятся в ближайшее время также на Ленинградском, Казанском и Павелецком вокзалах Москвы, в Волгограде и Казани.

По материалам «ДП»