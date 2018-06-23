В российских аэропортах разрешили открывать гостиницы для пассажиров задержанных рейсов. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

«Дополнить перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, пунктом следующего содержания: деятельность по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов», — говорится в документе.

Уточняется, что отели будут размещаться на территории пунктов пропуска.

В настоящее время, согласно правилам воздушных перевозок, в случае задержки рейса более чем на 8 часов в дневное время или более, чем на 6 в ночное перевозчик обязан предоставить пассажирам гостиницу. Однако для этого пассажирам приходилось выходить в город: в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу до сих пор гостиничная деятельность не разрешалась.

По материалам «ДП»