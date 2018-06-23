В Петербурге фан-зону ЧМ-2018 за неделю посетили 400 тыс. болельщиков

В Петербурге фан-зону на Конюшенной площади за неделю с начала чемпионата мира по футболу посетили более 400 тыс. человек, об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, возглавляющего штаб ЧМ-2018. Больше всего гостей на праздник футбола пришло 16 июня. В этот день матчи в фан-зоне посмотрели 75 тыс. человек.

В ходе проверки Владимир Кириллов обсудил с ответственными руководителями профильных комитетов Смольного и организаторами Фестиваля болельщиков вопросы усовершенствования пропускной системы и заблаговременного оповещения граждан в случае максимальной загруженности площадки. В первый день работы фан-зоны 14 июня ее пришлось закрывать из-за огромного наплыва болельщиков, когда на Конюшенной площади собралось более 67 тыс. человек. Кроме того, площадку закрывали на вход и вечером 21 июня, когда играли сборные Аргентины и Хорватии.

Глава штаба по подготовке города к проведению ЧМ-2018 распорядился, чтобы гостям праздника футбола рассказали о новых зонах, где можно смотреть матчи чемпионата. Одна появилась перед спортивным комплексом «Юбилейный», другая – на территории выставочного комплекса «Ленэкспо». Также Кириллов отметил распределение выходных потоков зрителей в день праздника выпускников «Алые паруса» 23 июня. Предполагается, что в это время выходы с площадки фан-зоны будут работать исключительно в сторону Невского проспекта на Большую Конюшенную улицу и набережную канала Грибоедова. Это позволит разделить потоки участников двух мероприятий.

По материалам «ДП»

Фото: Софья Зима

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